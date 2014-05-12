Дизайн портала городской и культурной тематики

Добрый день. Нужно зарегистрировать несколько магазинов в ishop.qiwi.com Страница регистрации здесь - ishop.qiwi.com/register/start.action Желателен опыт. Жду Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужен макет портала, тематика: общегородской/культурный.
Точное ТЗ с примерами пришлю выбранным исполнителям.
Исполнителя выберу завтра утром, в четверг до 12 часов по московскому времени должен быть готов макет главной страницы, который уже можно будет дорабатывать.
В предложении прошу указать ссылки на выполненные сайты портальной тематики и стоимость главной страницы.
Предоплата 50%
Спасибо.
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