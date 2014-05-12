Дизайн портала городской и культурной тематики

Здравствуйте.

Нужен макет портала, тематика: общегородской/культурный.

Точное ТЗ с примерами пришлю выбранным исполнителям.

Исполнителя выберу завтра утром, в четверг до 12 часов по московскому времени должен быть готов макет главной страницы, который уже можно будет дорабатывать.

В предложении прошу указать ссылки на выполненные сайты портальной тематики и стоимость главной страницы.

Предоплата 50%

Спасибо.