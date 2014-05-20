Сайт – блог на шаблоне WP

$100
Сайты «под ключ»Завершен13 заявок286 просмотров
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Нужно "сделать под ключ" сайт – блог, для публикации постов зарегистрированными пользователями на основе шаблона WP, бесплатный шаблон сайта – Inkness (http://wp-templates.ru/inkness/) или аналогичный.

Краткое ТЗ во вложенном файле.

Срок 1-2 дня

Стоимость - 100$

Оплата по факту

10 лет назад
NobileIG
Евгений 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
IG-M
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$100
2 дня
Очень толковый специалист, лояльное отношение к проекту и заказчикам. Работы выполнена качественно и в срок. Спасибо!
Рекомендую Евгения для дальнейшего сотрудничества всем фрилансерам. Заказчик с ответственностью подходит к заданию. В ходе работы возникали вопросы, но все решалось быстро. Оплату произвел как и было оговорено в задании.
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