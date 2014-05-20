Сайт – блог на шаблоне WP

Добрый день. Нужно зарегистрировать несколько магазинов в ishop.qiwi.com Страница регистрации здесь - ishop.qiwi.com/register/start.action Желателен опыт. Жду Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно "сделать под ключ" сайт – блог, для публикации постов зарегистрированными пользователями на основе шаблона WP, бесплатный шаблон сайта – Inkness (http://wp-templates.ru/inkness/) или аналогичный.
Краткое ТЗ во вложенном файле.
Срок 1-2 дня
Стоимость - 100$
Оплата по факту
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