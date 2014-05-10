Создать посадочную страницу (landing page)

$29
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки173 просмотра
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Нужно сделать полностью готовую страницу (дизайн, верстка)

По дизайну: в желто коричневых тонах.

Тематика: рейтинг посуточных квартир в Брянске (предложения разных источников)

Страницу можно статичную, либо со скриптами (желательно) - выбор по комнатам, по цене (оговаривается отдельно)

Стоимость 1000руб.

Преимущественно отдам заказ тем кто покажет примеры подобных страниц.

10 лет назад
webbroker
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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