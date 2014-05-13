Специалист по подготовке ТЗ на создание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки97 просмотров
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Несколько ТЗ в месяц. В ТЗ надо описывать функционал сайтов, а не технические способы реализации сайта. Работа удаленно. Все сайты на битриксе, поэтому знание платформы это плюс.

В ответе укажите стоимость своего часа + количество часов, требуемое на подготовку ТЗ для типового интернет-магазина (см. типовой интернет-магазин битрикса).

10 лет назад
mironov_maksim
Максим 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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