Специалист по подготовке ТЗ на создание сайта

Несколько ТЗ в месяц. В ТЗ надо описывать функционал сайтов, а не технические способы реализации сайта. Работа удаленно. Все сайты на битриксе, поэтому знание платформы это плюс.

В ответе укажите стоимость своего часа + количество часов, требуемое на подготовку ТЗ для типового интернет-магазина (см. типовой интернет-магазин битрикса).