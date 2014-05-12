Добрый день. Нужно зарегистрировать несколько магазинов в ishop.qiwi.com Страница регистрации здесь - ishop.qiwi.com/register/start.action Желателен опыт. Жду Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Написание сайта визитки с сылкой на главный сайт.
2.Размещение сайта по всем доскам обьявлений по России.
3.Написание 2ого сайта на туже тематику c ноля.
а)Полный охват по всем ключевым словам.не меник 800 ключевых запросов.
Б)Коперайт всех выбраных ключевых слов
4.Полная привязка сайта,(ключевых слов,"до нажатия одной кнопки" к ceo продвижению.
5. Возможное ежемесячнное обслуживание,монеторингс докладом о состояние и необходимых поправках.(по договоренности)
ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ЦЕНАМИ И УСТРАИВАЮЩИМИ ВАС УСЛОВИЯМИ.
Пожалуйста ответте попункно.
С уважением ,к всем потратившим время на прочтение. Денис.
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