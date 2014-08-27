Создать аналог существующего сайта на WP

Четкого ТЗ нет, но есть группа в ВК, там все подробно расписано,нужно сделать сайт за 2 дня (3 варианта исполнения дизайна) и выложить его на хостинг. Пример - http://devicemicro.ru/ 100% постоплата Срок: 1-2 дня Бюджет: 3000 руб
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание аналога сайта tophouse ru (дизайн, структура)
Система wordpress посл.версии
наполнение первоначально с сайта (основные страницы)
Первоначальное создание на вашем хостинге, для доведения до рабочего состояния
Бюджетные рамки ограничены, только для согласных.
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