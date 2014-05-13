Разработка сайта "с нуля".

Сайты «под ключ»Закрыт38 заявок318 просмотров
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Разработка сайта "с нуля".

Сайт для размещения торговых объявлений по типу "Авито"/"Сландо". С возможностями фильтрации как на "Розетке".

Тех. задание/сроки/бюджет обговариваются.

10 лет назад
motoshin
Георгий 
52 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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