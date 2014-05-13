Обменный пункт

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок149 просмотров
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Нужно создать полуавтоматический обменный пункт (тоесть прием денег автоматически, а отдача вручную)

Прием:

- Webmoney

- Yandex

- Qiwi

- Privat24

Жду Ваших предложений.

10 лет назад
ViRuSSumy
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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