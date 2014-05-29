Подписная страница

Необходимо создать сайт-каталог на Опенкарт (именно каталог, так как корзины нет, как и нет страницы товара. Обратите внимание, что список товаров выводится в табличной форме, а не в стандартной форме, как в Опенкарте). Дизайн-макеты: http://sites78.ru/metallobaza2/ http://sites78.ru/metallobaza2v2/ http://sites78.ru/metallobaza2v3/ http://sites78.ru/metallobaza2v4/ http://sites78.ru/metallobaza2v5/ http://sites78.ru/metallobaza2v6/ http://sites78.ru/metallobaza2v7/ http://sites78.ru/metallobaza2v8/ Интересует стоимость и ...