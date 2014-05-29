Подписная страница

Сайты «под ключ»Завершен7 заявок336 просмотров
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Нужно сделать подписную страницу:

Подписная страница – большая картинка, встроенное видео и немного текста, примерно как

http://ammabhagavan.ru/freedom4love_ только чтобы со вкусом, это сделано на конструкторе

Форма подписки на http://www.unisender.com/ru/

Готовую страницу выложить на хостинг

Если вам интересно, пришлите ссылку на портфолио, напишите бюджет и срок.

10 лет назад
ipavlish
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Ddrop
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$60
5 дней
Я заказал у Алексея подписную страницу, выполненной работой очень доволен! Алексей, все сделал без предоплаты, быстро, учел все пожелания несколько раз дорабатывая макет. В общении очень адекватен, открыт и улавливает суть. Всем рекомендую!
Сотрудничеством доволен, рекомендую.
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