Сайт автосервиса

$100
Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок194 просмотра
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Необходим сайт автосервиса. Можно любой стандартный шаблон, главное чтобы было красиво. CMS - любая нормальная. Главное не Joomla. Все страницы стандартные для сайтов - Главная, новости, контакты и т п.

Можно даже landing page. Оплата вебмани. В принципе задача стандартная, если есть вопросы пишите.

Уважаемые специалисты, просьба в откликах описать, на какой CMS планируете делать и какой шаблон будете использовать. Данные заявок скрыты.

10 лет назад
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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