Необходим сайт автосервиса. Можно любой стандартный шаблон, главное чтобы было красиво. CMS - любая нормальная. Главное не Joomla. Все страницы стандартные для сайтов - Главная, новости, контакты и т п.

Можно даже landing page. Оплата вебмани. В принципе задача стандартная, если есть вопросы пишите.

Уважаемые специалисты, просьба в откликах описать, на какой CMS планируете делать и какой шаблон будете использовать. Данные заявок скрыты.