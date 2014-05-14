Требуется создание интернет магазина под ключ на Webasyst. http://www.labteh.com/ это образец. Наполнение парсингом, тематика - оборудование, буду смотреть на сроки и цену предложений, но не больше недели и не больше 300 у.е. предоплата только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать простой флэш сайт для фотографа, специализация - природа, животный мир.
Есть пример, который берётся за образец, необходимо внести изменения в некоторые элементы анимации согласно теме (природа), добавить форму обратной связи.
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