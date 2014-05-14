Сайт визитка

Мы давно и плотно занимаемся разработкой лендингов и их последующим продвижением и рекламой и логичным продожением нашей деятельности является разработка сервиса по генерации лендингов (приблизительный аналог lpgenerator.ru, но намного проще и со своими фишками и ...
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Дизайн есть. Необходимо сделать вёрстку + функционал на imageCMS corporate. Необходимый функционал по сути заложен уже в движке.
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