Сайт визитка

Нужно сделать подписную страницу: Подписная страница – большая картинка, встроенное видео и немного текста, примерно как http://ammabhagavan.ru/freedom4love_ только чтобы со вкусом, это сделано на конструкторе Форма подписки на http://www.unisender.com/ru/ Готовую страницу выложить на хостинг Если вам интересно, пришлите ...