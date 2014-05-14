Генератор лендингов (Landing Pages Generator)

Мы давно и плотно занимаемся разработкой лендингов и их последующим продвижением и рекламой и логичным продожением нашей деятельности является разработка сервиса по генерации лендингов (приблизительный аналог lpgenerator.ru, но намного проще и со своими фишками и преимуществами). Ищем адекватного исполнителя из Украины на проект, в идеале хотелы бы взять программиста в офис, но возможна работа и с удаленным сотрудником. Есть ТЗ. Разработка будет происходить на PHP (YII Framework) с использование нашего GIT-репозитория.