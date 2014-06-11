Требуется создание интернет магазина под ключ на Webasyst. http://www.labteh.com/ это образец. Наполнение парсингом, тематика - оборудование, буду смотреть на сроки и цену предложений, но не больше недели и не больше 300 у.е. предоплата только тем кто в топе