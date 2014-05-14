Интернет-магазин запчастей для авто

$800
Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок288 просмотров
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Необходимо нарисовать, сверстать и натянуть на CMS (ImageCMS Shop Pro) магазин автозапчастей/

Требования:

- адаптивная верстка

- понятный дизайн (назовем это юзабельный), металлические тона

- качественная работа.:)

10 лет назад
maxbar
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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