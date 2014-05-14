Интернет-магазин запчастей для авто

Требуется создание интернет магазина под ключ на Webasyst. http://www.labteh.com/ это образец. Наполнение парсингом, тематика - оборудование, буду смотреть на сроки и цену предложений, но не больше недели и не больше 300 у.е. предоплата только ...
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Необходимо нарисовать, сверстать и натянуть на CMS (ImageCMS Shop Pro) магазин автозапчастей/
Требования:
- адаптивная верстка
- понятный дизайн (назовем это юзабельный), металлические тона
- качественная работа.:)
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