Сделать Landing для сайта по винтовым сваям!

Необходимо сделать сайт по доставке пиццы на базе шаблона. Шаблон предлагаете Вы (можно платный если понравится), далее заказываем под него логотип и дизайн. Вы все собираете в кучу и устанавливаете на хостинг. Функционал сайта стандартный ...