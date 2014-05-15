Сделать Landing для сайта по винтовым сваям!

$250
Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок165 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим легкий лого + лендинг на html 5.

Все ТЗ в документе. Выслушаю в случае чего ваши варианты.

Сайт под ключ. Уровень не хуже http://eng.d.chaoslab.ru/

10 лет назад
Dezmagic-studio
Денис 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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