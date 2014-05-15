Разработать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок335 просмотров
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Необходимо разработать и внедрить сайт включая верстку.

Работа по договору о неразглашении. Работа только через безопасную сделку http://www.weblancer.net/help/16.html .

Если условия устроят могу выслать ТЗ

10 лет назад
vsevn
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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