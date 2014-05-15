Сайт-Визитка под ключ

Требуется создание интернет магазина под ключ на Webasyst. http://www.labteh.com/ это образец. Наполнение парсингом, тематика - оборудование, буду смотреть на сроки и цену предложений, но не больше недели и не больше 300 у.е. предоплата только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен просто одно-страничный САЙТ-ВИЗИТКА с боковым слайдером-закладкой с выходом на онлайн чат менеджера с клиентом подключаемый к Skype и iCQ - ВСЁ! По дизайну подойдёт один из готовых шаблонов раcпрасстранённых CMS систем. ЖЕЛАТЕЛЬНО - Jumla
Плачу 4,000 тысячи рублей.
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