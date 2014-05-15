Создание сайта стоматологической клиники

Всем доброго времени суток.

Задача следующая. Есть простой сайт стоматологической клиники - http://sochident.com/

Необходимо сделать чтобы сайт был примерно таким - http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/47011.html.

Основная идея заключается в том, чтобы сайт хорошо и корректно открывался на всех экранах, включая все мобильные устройства.

Далее необходимо:

Заменить логотип.

Русифицировать шрифты.

Установить и настроить шаблон в хостинге.

Добавить панель администратора.

И конечно же продвинуть в поисковых системах.

Не знаю сколько это стоит - предлагайте...