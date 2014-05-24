Dorogin

Павел Дорогин Dorogin

 
51 годРоссия/Сочи
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Продвижение сайта стоматологической клиники.

    Всем доброго дня. Задача следующая: 1. Продвинуть молодой сайт http://sochident.com/ по региону Сочи по следующим запросам - имплант, имплантант, протезирование на имплант, имплантация зубов, имплантация зубов под ключ, имплант цена, ортодонтия, ортодонт, исправление прикуса, брэкеты. 2. Продвинуть ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Стоматологическая клиника

    Евгений, добрый день. У нас есть новый сайт клиники. http://sochident.com/. Хотелось бы его видеть в ТОП 10 по Сочи по запросам имплант, имплантация, протезирование на имплант, брекет, брекеты и по региону Москва по этим же запросам как получится. Может ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта стоматологической клиники

    Всем доброго времени суток. Задача следующая. Есть простой сайт стоматологической клиники - http://sochident.com/ Необходимо сделать чтобы сайт был примерно таким - http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/47011.html. Основная идея заключается в том, чтобы сайт хорошо и корректно открывался на всех экранах, ...

    WordPressHTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад