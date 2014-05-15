Сделать сайт по готовому шаблону

Пересмотрев снова templatemonster.com

http://www.templatemonster.com/ru/demo/47731.html

http://www.templatemonster.com/ru/demo/46874.html ?

Определяющие вопросы - сколько стоит создать сайт на базе переработки этих шаблонов . Кстати, насколько свободно их можно "перерабатывать"? И стоит ли? эти шаблоны вы можете воспринять как ТЗ и эскизы к нему, имеет смысл закупать шаблон или вам удобней создать подобный, но "индивидуализированный" под мое ТЗ?