Нужно создать сеть лендингов.

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок195 просмотров
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Нужно сделать около 40 лендингов. Большую часть по перевозкам. Как где и что на них будет - предоставляется.

От Вас сроки и стоимость за 1 штуку.

Плюс ссылки на портфолио по лендингам.

10 лет назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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