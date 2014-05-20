Разработка одностраничника

$100
Сайты «под ключ»Завершен14 заявок217 просмотров
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Здравствуйте, нужно сделать одностраничник (продающий сайт). Расчет после выполнение работы.(одному уже сделал предплату в итоге ни одностраничникиа ни денег). Жду предложений.

10 лет назад
VolodRab
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
5programist
Валерий 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Работу выполнил на отлично в заявленные сроки. Главная черта Валерия это выдержка к требовательным заказчикам. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Процветания твоему бизнесу и таких же добрых хороших людей на жизненном пути!
Очень понравилось работать с Владимиром, всегда находится в сети и при возникновении вопросов связанных с заданием моментально отвечает, оплату получил сразу же после выполнения работы, доволен совместной работой с Владимиром!
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