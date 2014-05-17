Список покупок

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок238 просмотров
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Нужен сайт для ведения списка покупок.Типа http://zapokupkami.mobi/ без шаблонов и расходов Реализация на php+jquery+mysql.

10 лет назад
andreysemenov99
Андрей 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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