Довести сайт стихов до ума (kohana)

Если Вы хорошо разбираетесь в kohana и сможете доделать заброшенный сайт за отзыв, пополнение резюме и возможность получения опыта и практики и 40% доли владения ресурса, тогда пишите, будем сотрудничать. Проект некоммерческий, но есть вероятность монетизации… Основной функционал сайта готов, кое-где надо чуть подправить (сделать отображение стихов по дате добавления, а то сейчас дата у них меняется от голосования и в категориях не пойми в каком порядке отображаются; сделать плей лист; сделать отображение песен в общем списке со стихами; может что-то еще). В основном нужно будет сделать поэтические тренинги. Вот их потом можно будет монетизировать. Вот и сам сайт: parad-stihov.ru/