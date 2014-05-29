Специалист ООП + MVC + PHP

Если Вы хорошо разбираетесь в kohana и сможете доделать заброшенный сайт за отзыв, пополнение резюме и возможность получения опыта и практики и 40% доли владения ресурса, тогда пишите, будем сотрудничать. Проект некоммерческий, но есть вероятность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Занятость 3–4 часа в день. В течении дня на связи в скайп. Подробности при общении.
1. высшее образование желательно, особенно по программированию. Если нет — небходимы базовые теоретические знания по программированию, в т.ч. алгоритмы сортировки, рекурсия, булева логика и т.д.
2. опыт работы с PHP от 2-ух лет.
3. опыт работы с Yii — фреймворком 1 год минимум.
3. понимание ООП и паттернов, как минимум что такое MVC.
4. уверенное знание MySQL, понимание что такое реляционная БД, нормализация БД и т.д. умение писать запросы, в том числе многотабличные.
5. умение верстать с применением стилей и javascript, желательно хорошо, но как минимум базовые знания. желательно знание jquery.
6. минимальный опыт работы с SVN.
7. понимание что такое LAMP. желателен опыт настройки apache и виртуальных серверов на хостинге.
8. AJAX
9. опыт в написании интернет-магазинов будет плюсом.
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