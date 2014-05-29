Специалист ООП + MVC + PHP

Занятость 3–4 часа в день. В течении дня на связи в скайп. Подробности при общении.

1. высшее образование желательно, особенно по программированию. Если нет — небходимы базовые теоретические знания по программированию, в т.ч. алгоритмы сортировки, рекурсия, булева логика и т.д.

2. опыт работы с PHP от 2-ух лет.

3. опыт работы с Yii — фреймворком 1 год минимум.

3. понимание ООП и паттернов, как минимум что такое MVC.

4. уверенное знание MySQL, понимание что такое реляционная БД, нормализация БД и т.д. умение писать запросы, в том числе многотабличные.

5. умение верстать с применением стилей и javascript, желательно хорошо, но как минимум базовые знания. желательно знание jquery.

6. минимальный опыт работы с SVN.

7. понимание что такое LAMP. желателен опыт настройки apache и виртуальных серверов на хостинге.

8. AJAX

9. опыт в написании интернет-магазинов будет плюсом.