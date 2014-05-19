Скопировать лендинг с небольшими изменениями

Если Вы хорошо разбираетесь в kohana и сможете доделать заброшенный сайт за отзыв, пополнение резюме и возможность получения опыта и практики и 40% доли владения ресурса, тогда пишите, будем сотрудничать. Проект некоммерческий, но есть вероятность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В основe копируем данный лендинг: http://a.goji-buy.org/
Здесь наработка в фотошоп: https://drive.google.com/file/d/0B624znyXIKyPQU1OMzFFUm9KQ1E/edit?usp=sharing
В нем отмечены 6 пунктов, с описанием что нужно изменить в лендинге, и как это должно выглядеть.
Материалы, которые понадобятся:
1. элементы для пункта 1 взять с этого лендинга: http://yagoji.com/?a_aid=529af7118fc8a&a_bid=bd4030af&trf_dt=c2l0ZV9pZD02MyZ1c2VyX2lkPTI0&v=2&chan=yagodrus&vid=2fe90be0b60601922ac9f8682711PIq0
2. изменить след. фотографии в отзывах (пункт 5):
- эту: http://a.goji-buy.org/img/slide1.jpg на эти: http://c.godji-berries.com/files/godji_v2_4/img/image01-1.jpg + http://c.godji-berries.com/files/godji_v2_4/img/image01-2.jpg
- эту: http://a.goji-buy.org/img/slide5.jpg на эту: http://yagoji.com/dis2/_i/photo3.png
3. Элементы для пункта 6:
http://remen5.ru/i/robo/robo-5.png
http://remen5.ru/i/robo/robo-1.png
Важно:
1. Нужно внедрить возможность онлайн-оплаты (после оформления заявки высвечивается окно с предложением оплатить онлайн)
Онлайн-оплата через надежные белые компании типа http://www.payonline.ru/ для такого сомнительного лендинга вряд ли получится подключить (требуется много документов юридических и проверок службой безопасности).
- поэтому внедрить нужно не сильно требовательный вариант типа http://onpay.ru/
- либо подключиться через шлюзы Яндекса и VISA QIWI Wallet (оба шлюза позволяют принимать разные виды электронных валют, карты, итп)
2. Лендинг должен быть прикручиваемым к CRM "Мой склад", вот CMS которые позволяют это сделать просто (через свой интерфейс настроек): inSales, WebAsyst, Shop-Script, Amiro.CMS, UMI.CMS, HostCMS, Ecwid, Simpla (взято от сюда: http://www.moysklad.ru/programma_dlja_biznesa/)
3. Заявка должна оформляться в один клик (без перехода в корзину итд).
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Кол-во подобных реализованных проектов
2. Связь голосом по скайпу
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