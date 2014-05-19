Скопировать лендинг с небольшими изменениями

В основe копируем данный лендинг: http://a.goji-buy.org/

Здесь наработка в фотошоп: https://drive.google.com/file/d/0B624znyXIKyPQU1OMzFFUm9KQ1E/edit?usp=sharing

В нем отмечены 6 пунктов, с описанием что нужно изменить в лендинге, и как это должно выглядеть.

Материалы, которые понадобятся:

1. элементы для пункта 1 взять с этого лендинга: http://yagoji.com/?a_aid=529af7118fc8a&a_bid=bd4030af&trf_dt=c2l0ZV9pZD02MyZ1c2VyX2lkPTI0&v=2&chan=yagodrus&vid=2fe90be0b60601922ac9f8682711PIq0

2. изменить след. фотографии в отзывах (пункт 5):

- эту: http://a.goji-buy.org/img/slide1.jpg на эти: http://c.godji-berries.com/files/godji_v2_4/img/image01-1.jpg + http://c.godji-berries.com/files/godji_v2_4/img/image01-2.jpg

- эту: http://a.goji-buy.org/img/slide5.jpg на эту: http://yagoji.com/dis2/_i/photo3.png

3. Элементы для пункта 6:

http://remen5.ru/i/robo/robo-5.png

http://remen5.ru/i/robo/robo-1.png

Важно:

1. Нужно внедрить возможность онлайн-оплаты (после оформления заявки высвечивается окно с предложением оплатить онлайн)

Онлайн-оплата через надежные белые компании типа http://www.payonline.ru/ для такого сомнительного лендинга вряд ли получится подключить (требуется много документов юридических и проверок службой безопасности).

- поэтому внедрить нужно не сильно требовательный вариант типа http://onpay.ru/

- либо подключиться через шлюзы Яндекса и VISA QIWI Wallet (оба шлюза позволяют принимать разные виды электронных валют, карты, итп)

2. Лендинг должен быть прикручиваемым к CRM "Мой склад", вот CMS которые позволяют это сделать просто (через свой интерфейс настроек): inSales, WebAsyst, Shop-Script, Amiro.CMS, UMI.CMS, HostCMS, Ecwid, Simpla (взято от сюда: http://www.moysklad.ru/programma_dlja_biznesa/)

3. Заявка должна оформляться в один клик (без перехода в корзину итд).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Кол-во подобных реализованных проектов

2. Связь голосом по скайпу