Идет добор веб-программистов.

Добрый день, Уважаемые программисты.

Идет добор в команду. Нужны профессионалы своего дела. Это могут быть как одиночки, так и компании, команды.

Какие у Вас должны быть качества:

пунктуальность

профессионализм

четкий подход к работе.

не срывать сроки и не пропадать со связи.

Если взяли проект, то довести его до конца.

Когда будете подавать заявку, указывайте:

образование

опыт работы

какими языками программирования владеете

с какими CMS работаете

способ принятия оплаты

присылайте пару своих работ, в качестве примера

С Уважением, Евгений!