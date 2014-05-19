Идет добор веб-программистов.

Если Вы хорошо разбираетесь в kohana и сможете доделать заброшенный сайт за отзыв, пополнение резюме и возможность получения опыта и практики и 40% доли владения ресурса, тогда пишите, будем сотрудничать. Проект некоммерческий, но есть вероятность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, Уважаемые программисты.
Идет добор в команду. Нужны профессионалы своего дела. Это могут быть как одиночки, так и компании, команды.
Какие у Вас должны быть качества:
пунктуальность
профессионализм
четкий подход к работе.
не срывать сроки и не пропадать со связи.
Если взяли проект, то довести его до конца.
Когда будете подавать заявку, указывайте:
образование
опыт работы
какими языками программирования владеете
с какими CMS работаете
способ принятия оплаты
присылайте пару своих работ, в качестве примера
С Уважением, Евгений!
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