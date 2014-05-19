Идет добор веб-программистов.

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок198 просмотров
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Добрый день, Уважаемые программисты.

Идет добор в команду. Нужны профессионалы своего дела. Это могут быть как одиночки, так и компании, команды.

Какие у Вас должны быть качества:

пунктуальность

профессионализм

четкий подход к работе.

не срывать сроки и не пропадать со связи.

Если взяли проект, то довести его до конца.

Когда будете подавать заявку, указывайте:

образование

опыт работы

какими языками программирования владеете

с какими CMS работаете

способ принятия оплаты

присылайте пару своих работ, в качестве примера

С Уважением, Евгений!

10 лет назад
Evgen311293
Евгений 
29 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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