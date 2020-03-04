Необходимо сделать редизайн сайта по теме "сказки для детей". Хочется сделать более современным, добавить фишки которые используют конкуренты и сделать лучше чем у них. Просьба указывать цену и сроки. Сайт на Wordpress, текущий шаблон в 3 колонки.