Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок1167 просмотров
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Необходимо сделать редизайн сайта по теме "сказки для детей". Хочется сделать более современным, добавить фишки которые используют конкуренты и сделать лучше чем у них. Просьба указывать цену и сроки. Сайт на Wordpress, текущий шаблон в 3 колонки. 

Дизайн сайтаРедизайн сайта
4 года назад
mikeproject
Михаил 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад