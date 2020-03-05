Дизайн для лендинга

Мне нужен дизайн лендинга.

Я занимаюсь системами безопасности, т.е видео наблюдением, пожарными сигнализациями.

Хочу, чтобы на сайте отображались информация об этом.

Т.е каталога и т.д не будет.

Примеры:

1)http://omegaprofis.com/

2)http://www.exterior.md/mainpage

Первый сайт типо одностраничник.

Второй сайт уже посложнее, но суть второго сайта отображает информацию, которую я хочу видеть на своём.

Предлагайте стоимость и сроки.