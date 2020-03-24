Дизайн 5-ти мейлеров (писем рассылки).

Дизайн сайтовЗавершен23 заявки387 просмотров
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Необходимо отрисовать новый, более современный дизайн существующих мейлеров, сохраняя цветовую гамму (один из мейлеров, которые необходимо перерисовать в приложении для примера).

4 года назад
iVengo24
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Roma3894
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$30
20 дней
WMZ
Роман очень ответственно подошел к проекту, общение и рабочий процесс были на высоте, все было выполнено замечательно. Рекомендую как адекватного исполнителя, с которым приятно иметь дело.
Приятный заказчик, четко поставленные задачи по проекту! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!