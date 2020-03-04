Прототипирование и дизайн главной страницы интернет-сервиса

Дизайн сайтовЗакрыт43 заявки899 просмотров
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Идея сервиса - онлайн-диспетчер по грузоперевозкам и спецтехнике, ориентация на заказчика. Стиль - просто и лаконично, корпоративно. Логотип - поиграться со шрифтом и написанием. Разработка дизайна под верстку на bootstrap 4, светлая и темная тема. Шрифты Google Font API. Исполнитель, пожалуйста, из топ-20. Подробности в переписке.

4 года назад
ggrinyov
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад