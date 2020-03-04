Прототипирование и дизайн главной страницы интернет-сервиса

ТЗ прикреплено, схема макета тоже. Ваши ссылку на портфолио по айдентике и вебдизайну + ЦЕНУ просьба указывать СРАЗУ в предложении. Торг и переписку на эту тему вести не буду. Оплата по факту, можно поэтапно. Интересует только бюджетный вариант исполнения. ...