Нужен лендинг по примеру

Дизайн сайтовЗавершен32 заявки408 просмотров
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Внимательно читаем задачу!

Нужен адаптивный лендинг на препарат по лечению простатита

Сделать в таком стиле https://yadi.sk/i/gDS97AJ7S_Djjg

Сделать в светлых тонах.

Примеры как НЕ НАДО, нужен лендинг именно по простатиту и урологии:

_ttp://nb.uropoten.com

_ttp://na.uropoten.com

Подробную информацию вышлю по запросу

4 года назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$100
3 дня
Андрей, спасибо за оперативность! Все сделано на высшем уровне и в самые кратчайшие сроки)
Благодарю за интересное задание! Продолжаю рекомендовать Александра.
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