Нужен лендинг по примеру

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо в срочном порядке разработать дизайн главной страницы на основании уже имеющейся презентации. Особо ничего придумывать не нужно, нужно просто следовать тому что написано в презентации. Логотип в наличии. Необходимо работать до полного ...