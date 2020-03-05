Идея сервиса - онлайн-диспетчер по грузоперевозкам и спецтехнике, ориентация на заказчика. Стиль - просто и лаконично, корпоративно. Логотип - поиграться со шрифтом и написанием. Разработка дизайна под верстку на bootstrap 4, светлая и темная тема. ...
Разработать дизайн главной страницы сайта на основе презентации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Нам необходимо в срочном порядке разработать дизайн главной страницы на основании уже имеющейся презентации. Особо ничего придумывать не нужно, нужно просто следовать тому что написано в презентации.
Логотип в наличии. Необходимо работать до полного утверждения.
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