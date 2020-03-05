Разработать дизайн главной страницы сайта на основе презентации

$70
Дизайн сайтовЗакрыт43 заявки450 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нам необходимо в срочном порядке разработать дизайн главной страницы на основании уже имеющейся презентации. Особо ничего придумывать не нужно, нужно просто следовать тому что написано в презентации.

Логотип в наличии. Необходимо работать до полного утверждения.

4 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)