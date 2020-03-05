Название проекта: slothman (логотип морда ленивца в стиле material (тоже надо сделать))

Сфера деятельности: сервис для тестировщиков, qa и программистов, то есть айтишники

География: Весь мир (сайт на англ языке)

Стиль: material (темная тема либо рассмотреть другие варианты)

Нужен дизайн следующих страниц с продуманным UI/UX:

Главная

- Массивный хэдер с кратким описанием и красивой картинкой в стиле material

﻿- Ниже хэдера или в самом хэдере должны быть блоки с кратким описанием сервисов с возможность перехода к выбранному сервису. Всё это (Хэдер + блоки) должно помещаться на 800-900px по высоте (чтобы не приходилось скроллить)

﻿- В футере будет перечисление сервисов (ссылки) и пиктограмма телеграмма и Slothman 2020

2. Каждая внутренняя страница это отдельный сервис (на этих странцах должен быть тонкий хэдер с логотипом и сервисами, чтобы можно было быстро переключаться между ними):

﻿- Генератор тестов(https://pairwise.teremokgames.com/)

﻿- Генератор тестовых данных (https://www.mockaroo.com/)

﻿- Генератор картинок(https://picsum.photos/)

﻿- Генератор файлов разного веса (https://pinetools.com/random-file-generator)

﻿- 2 в 1 Генератор и валидатор Гуидов (https://www.guidgenerator.com/, http://guid.us/Test/GUID)

﻿- Генератор текста(https://loremipsum.de/index_e.html)

﻿- Convert Case (https://convertcase.net/)

Что хотят получить от сайта ваши пользователи: удобство использования этих сервисов

Задачи сайта : просто и удобно генерировать нужные данные

Сайты которые нравятся:

https://www.figma.com/file/HigOWbiq68MqTTqbdDXWNX/Landing-Pages-Library-2-preview - нравятся template 1, 2, 3, 7

+ бонусом дам большой набор качественных компонентом для фигмы https://www.figma.com/file/cEWBQUmVbQpXP25YvZNSCo/Material-Desktop-System-Demo, а так же их можно будет применить в моем дизайне, что упростит работу исполнителю.