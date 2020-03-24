Требуется дизайн сайта

Работаем с Ильей на постоянной основе. Всегда: 1. Заинтересованность в проекте (если что-то не понятно по тз - объяснит, нет фотки от заказчика - выбьет из него) 2. Постоянный онлайн, даже когда рабочий день подошел к концу 3. Быстрая и своевременная оплата (клиент заболел и не может посмотреть какую-то последнюю страницу - не ждет когда тот выйдет из больничного и оплатит работу сразу) Абсолютно точно рекомендую! :)