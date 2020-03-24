Требуется дизайн сайта

$230
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дизайн сайта  по прототипу

Дизайн сайта
4 года назад
OldSkorpin
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kxaritonovvw
Алексей 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
32 отзыва(-1)
4 года назад
$230
13 дней
В этот раз задача была сложная, но Алексей нашел отличное решение, которое превзошло все ожидания!
Работаем с Ильей на постоянной основе. Всегда: 1. Заинтересованность в проекте (если что-то не понятно по тз - объяснит, нет фотки от заказчика - выбьет из него) 2. Постоянный онлайн, даже когда рабочий день подошел к концу 3. Быстрая и своевременная оплата (клиент заболел и не может посмотреть какую-то последнюю страницу - не ждет когда тот выйдет из больничного и оплатит работу сразу) Абсолютно точно рекомендую! :)
  • Похожие заказы

  • Дизайн для лендинга

    Мне нужен дизайн лендинга. Я занимаюсь системами безопасности, т.е видео наблюдением, пожарными сигнализациями.  Хочу, чтобы на сайте отображались информация об этом.  Т.е каталога и т.д не будет.  Примеры: 1)http://omegaprofis.com/ 2)http://www.exterior.md/mainpage Первый сайт типо одностраничник.  Второй сайт уже посложнее, но суть второго сайта отображает ...

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    [b]Название проекта[/b][b]: [/b]slothman (логотип морда ленивца в стиле material (тоже надо сделать)) [b]Сфера деятельности: [/b]сервис для тестировщиков, qa и программистов, то есть айтишники [b]География: [/b]Весь мир (сайт на англ языке) [b]Стиль:[/b] material (темная тема либо рассмотреть другие варианты) [b]Нужен дизайн ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен лендинг по примеру

    [b]Внимательно читаем задачу! [/b]Нужен адаптивный лендинг на препарат по лечению простатита Сделать в таком стиле https://yadi.sk/i/gDS97AJ7S_Djjg Сделать в светлых тонах. Примеры [b]как НЕ НАДО[/b], нужен лендинг именно по простатиту и урологии: _ttp://nb.uropoten.com _ttp://na.uropoten.com Подробную информацию вышлю по запросу

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработаь дизайн на основе брифа

    $100

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать дизайн веб-сайта на основе имеющегося брифа, В брифе все описано максимально подробно, вплоть до эффектов. Поэтому ищем исполнителя, готового связаться с клиентом напрямую по телефону и еще раз осбудить весь дизайн. Рабоать нужно ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать дизайн главной страницы сайта на основе презентации

    $70

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо в срочном порядке разработать дизайн главной страницы на основании уже имеющейся презентации. Особо ничего придумывать не нужно, нужно просто следовать тому что написано в презентации. Логотип в наличии. Необходимо работать до полного ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Прототипирование и дизайн главной страницы интернет-сервиса

    Идея сервиса - онлайн-диспетчер по грузоперевозкам и спецтехнике, ориентация на заказчика. Стиль - просто и лаконично, корпоративно. Логотип - поиграться со шрифтом и написанием. Разработка дизайна под верстку на bootstrap 4, светлая и темная тема. ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн 5-ти мейлеров (писем рассылки).

    Необходимо отрисовать новый, более современный дизайн существующих мейлеров, сохраняя цветовую гамму (один из мейлеров, которые необходимо перерисовать в приложении для примера).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Простой лого + минимальная уникализация темы Вордпресс

    ТЗ прикреплено, схема макета тоже. Ваши  ссылку на портфолио по айдентике и вебдизайну + ЦЕНУ просьба указывать СРАЗУ в предложении. Торг и переписку на эту тему вести не буду. Оплата по факту, можно поэтапно. Интересует только бюджетный вариант исполнения. ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизайн сайта

    Необходимо сделать редизайн сайта по теме "сказки для детей". Хочется сделать более современным, добавить фишки которые используют конкуренты и сделать лучше чем у них. Просьба указывать цену и сроки. Сайт на Wordpress, текущий шаблон в ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    4 года назад