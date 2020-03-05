Страница + адаптив

Сделать хороший дизайн главной страницы Для сайта w-creation.org Нужен результат который будет полностью устраивать,давать силу для развития и последующих клиентов. Вписываться в дизайн остальных остальных страниц. Для пк,мобильных и планшетов. Возможно варианты с фоновым видео. Был такой вариант с меняющимися изображениями,но ...
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Необходим дизайн страницы с адаптивом.
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