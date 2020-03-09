Переделать дизайн сайта по макету

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки377 просмотров
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Сайт: https://av-truck.ru/ реализован на платформе https://www.abcp.ru/ Макет пришлю по запросу. Нужно написать стили css и добавить slick slider

Дизайн сайта
4 года назад
ztv2012
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
DmitryProgrammer
Дмитрий 
19 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$40
2 дня
Стояла задача реализовать редизайн по макету. Дмитрий справился в срок, все пожелания по проекту выполнил. Работой я довольна.
Было приятно сотрудничать, рекомендую к работе.
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