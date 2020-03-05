Дизайн сайта турфирмы

Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки503 просмотра
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Необходимо сделать сайт тур-фирмы по ТЗ заказчика, будет ориентировочно 8-10,  условие заказчика накидать дизайн-концепцию первой страницы без предоплаты, формат изображение.

Дизайн сайта
4 года назад
Mailady
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
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