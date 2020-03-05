Дизайн сайта турфирмы

Мне нужен дизайн лендинга. Я занимаюсь системами безопасности, т.е видео наблюдением, пожарными сигнализациями. Хочу, чтобы на сайте отображались информация об этом. Т.е каталога и т.д не будет. Примеры: 1)http://omegaprofis.com/ 2)http://www.exterior.md/mainpage Первый сайт типо одностраничник. Второй сайт уже посложнее, но суть второго сайта отображает ...