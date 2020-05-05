Нарисовать, а лучше под ключ Landing Page LP

Требуется новая морда для существующего MVP. Она должны конвертировать и быть совершенно другой. Скрин приложил для понятия сути заказа.

Главная страница должно передавать информацию о проекте, обязательно кол ту экшен, важно отразить функционал личного кабинета и внутренних страниц. Перечислить боли и проблемы которые решает сайт.

На данный момент это не полное ТЗ, так как не могу описывать все детали в открытй доступ. Главное , чтобы вы понимали вектор и оценивали свои силы.

Примерно 5-6 блоков как на скрине + отзывы от компаний которые нам доверяют. МБ блок логотипов.

Обязательно адаптив.

Примеры крутых морд:

https://www.jivochat.ru/

предлагайте свою цену, если вы только дизайнер без фронта, цена будет ниже. Бюджет указан примерно и для работы под ключ. После окончания работы, предложи переделать внутренние страницы.

Студиям просьба не беспокоить, бюджет ограничен!