Нужен дизайнер изменить лендинг и есть еще работа другая

Текущий лендинг - postoplan.ru

Есть задачи, что надо сделать с блоками лендинга, что добавить, что подправить. Работ нормально по объему.

Поэтому мне нужно отобрать дизайнера, который будет делать весь объем работ. Поэтому к отклику плиз прикрепите ваши 3 лучшие работы по лендингам. Без работ заявки не рассматриваются, извините.

Жду тебя, клевый дизайнер!