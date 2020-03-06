Сделать макеты писем (email)

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок340 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть портал: https://rustattoo.ru/ и мне нужны всякие "уведомительные" письма. К примеру: 

Мастер залил фото и его подписчикам пришло письмо: Мастер такой то залил работу (фото в письме) какие то атрибуты фото. 

Письмо с уведомлением о новом сообщении. Юзер такой то написал вам это.. нажмите чтоб прочитать (возможно приложить аватарку)

Новый заказ: это уведомление и заказах: список товаров, количество, сумма .

Все в таком духе..

  

4 года назад
Ruslan203
Руслан 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу обязательно с подключением всех платежных систем и сервизов.Просьба кандидатам писать приблизительно ориентировочно  срок и цену за данную работу!  [url=/users/StudioRemake/portfolio/dizajn-sajtov-9/dizajn-dlya-p2p-platformy-kreditovaniya-biterest-2276620/]Пример работы[/url]

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо сделать дизайн сайта (юридические услуги/частный юрист). Всего 8 страниц:  [list][*]Главная [*]Страница-описание основной услуги (таких будет 3)[*]Недвижимость (страница-каталог с минимальными фильтрами)[*]Все услуги (вероятнее всего тоже страница-каталог услуг)[*]Новости[*]FAQ[/list] Тексты готовы. Фотоконтент предоставляется.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов74 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн внутренних страниц сайта

    Ищу фрилансера. Верстка, программирование не нужно!!! Нарисовать дизайн внутренних страниц сайта с элементами продажности (12 внутренних страниц - прототипов нет). Начинать нужно сейчас!Солидно, современно. Портфолио на behance.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен дизайнер изменить лендинг и есть еще работа другая

    Текущий лендинг - postoplan.ru Есть задачи, что надо сделать с блоками лендинга, что добавить, что подправить. Работ нормально по объему. Поэтому мне нужно отобрать дизайнера, который будет делать весь объем работ. Поэтому к отклику плиз прикрепите ваши ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн сайта турфирмы

    Необходимо сделать сайт тур-фирмы по ТЗ заказчика, будет ориентировочно 8-10,  условие заказчика накидать дизайн-концепцию первой страницы без предоплаты, формат изображение.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен не шаблонный дизайн для сайта Joomla

    От вас портфолио в котором есть что-то кроме лэндингов. Умение работать с въедливыми заказчиками. И умение делать свой дизайн не опираясь на шаблоны. И хочется общаться с человеком, а не с шаблонным сообщением.

    Joomla
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать, а лучше под ключ Landing Page LP

    $199

    Требуется новая морда для существующего MVP. Она должны конвертировать и быть совершенно другой. Скрин приложил для понятия сути заказа. Главная страница должно передавать информацию о проекте, обязательно кол ту экшен, важно отразить функционал личного кабинета и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад