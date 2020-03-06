Сделать макеты писем (email)

Есть портал: https://rustattoo.ru/ и мне нужны всякие "уведомительные" письма. К примеру:

Мастер залил фото и его подписчикам пришло письмо: Мастер такой то залил работу (фото в письме) какие то атрибуты фото.

Письмо с уведомлением о новом сообщении. Юзер такой то написал вам это.. нажмите чтоб прочитать (возможно приложить аватарку)

Новый заказ: это уведомление и заказах: список товаров, количество, сумма .

Все в таком духе..