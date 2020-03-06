Нужен новый шаблон/дизайн для магазина запчастей bts-motorradteile.de

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Нужен новый шаблон/дизайн для магазина запчастей bts-motorradteile.de

сайт сделан на движке commerce:SEO, разновидность xt:commerce

дизайн представляет собой smarty template.

дизайн должен быть респонсивный, быстрый, удобный для мобильных устройств с поддержкой structured data.

добавление в корзину, без перезагрузки сайта

можно взять шаблон вроде этого, с такими функциями

https://www.portotheme.com/magento2/porto/demo26_en/

но для моего магазина

4 года назад
guest_15836085622895
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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