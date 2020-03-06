Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу обязательно с подключением всех платежных систем и сервизов.Просьба кандидатам писать приблизительно ориентировочно срок и цену за данную работу! [url=/users/StudioRemake/portfolio/dizajn-sajtov-9/dizajn-dlya-p2p-platformy-kreditovaniya-biterest-2276620/]Пример работы[/url]
Нужен новый шаблон/дизайн для магазина запчастей bts-motorradteile.de
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен новый шаблон/дизайн для магазина запчастей bts-motorradteile.de
сайт сделан на движке commerce:SEO, разновидность xt:commerce
дизайн представляет собой smarty template.
дизайн должен быть респонсивный, быстрый, удобный для мобильных устройств с поддержкой structured data.
добавление в корзину, без перезагрузки сайта
можно взять шаблон вроде этого, с такими функциями
https://www.portotheme.com/magento2/porto/demo26_en/
но для моего магазина
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