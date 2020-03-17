Дизайн блока сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок398 просмотров
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Дизайн блока сайта

4 года назад
ggrinyov
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mc_dsgner
Михаил 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$50
3 дня
WMZ
Михаил ответственно подошел к заданию, в процессе сотрудничества было найдено решение, которое полностью подходит и с точки зрения дизайна и в функциональном плане. Работа сделана в срок. Михаил всегда был на связи.
Хороший заказкик. Детальное ТЗ, всегда на связи, своевременая оплата. Однозначно рекомндую.
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