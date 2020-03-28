Дизайн сайта

$180
Дизайн сайтовЗавершен38 заявок742 просмотра
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Необходимо сделать дизайн в Adobe fotoshop или AdobeXD многостраничного сайта с игровым контентом, в том числе адаптированный под мобильную версию. Макет сайта есть. Верстка не нужна. Логотип, цветовые решения есть. Нужен качественный дизайн за разумные сроки и деньги. Макет отправлю в личном сообщении. 

Дизайн сайта
4 года назад
Norddick01
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
4 года назад
$160
7 дней
Рекомендую! Человек профессионал своего дела. Отличное соотношение цена-качество. Неоспоримый плюс- знает все, что необходимо верстальщику от дизайнера. Вышла небольшая задержка по срокам, но в этом, скорее всего, виноват коронавирус.
Нареканий нет