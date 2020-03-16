Дорисовать интернет-магазин

Есть готовый скетч и подробное ТЗ. Нужен дизайн страницы + адаптив. Обязательно дать ссылки на портфолио. Если все понравится, далее закажем дизайн LP и др.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется дизайн psd интернет магазина. Необходимо в этом же стиле дорисовать личный кабинет, страницу поиска, pop-ap, 404 страницу и форматирование текста.
- Похожие заказы
- $60Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен новый дизайн сайта обслуживающей компании. Всего понадобятся 5-7 макетов страниц с адаптивными вариантами. ТЗ или бриф по запросу.Завершен4 года назад
Требуестя дизайн для сайта 4 страницы 1 слойДизайн сайтов45 заявокЗакрыт4 года назад
- $75
Добрый день, Лэндинг с пятью экранами. Примерный набросок прикрепил.Завершен4 года назад
- $100
Нужен дизайнер, который сделает дизайн лендинг пейдж для компании, которая обустраивает офисы мебелью. Будет плюсом, если есть опыт в дизайне подобных лендинг пейдж. Отклкайтесь с портфолио, ценами и предложениямиДизайн сайтов39 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен новый шаблон/дизайн для магазина запчастей bts-motorradteile.de сайт сделан на движке commerce:SEO, разновидность xt:commerce дизайн представляет собой smarty template. дизайн должен быть респонсивный, быстрый, удобный для мобильных устройств с поддержкой structured data. добавление в корзину, без перезагрузки сайта можно взять ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Дизайн блока сайтаЗавершен4 года назад
- $50
Дизайн блокаЗавершен4 года назад
Есть портал: [url=https://rustattoo.ru/]https://rustattoo.ru/[/url] и мне нужны всякие "уведомительные" письма. К примеру: Мастер залил фото и его подписчикам пришло письмо: Мастер такой то залил работу (фото в письме) какие то атрибуты фото. Письмо с уведомлением о новом сообщении. Юзер такой ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу фрилансера. Верстка, программирование не нужно!!! Нарисовать дизайн внутренних страниц сайта с элементами продажности (12 внутренних страниц - прототипов нет). Начинать нужно сейчас!Солидно, современно. Портфолио на behance.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт4 года назад