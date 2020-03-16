Дорисовать интернет-магазин

$30
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок350 просмотров
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Имеется дизайн psd интернет магазина. Необходимо в этом же стиле дорисовать личный кабинет, страницу поиска, pop-ap, 404 страницу и форматирование текста.

4 года назад
NikSSMTV
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ruclan
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$30
3 дня
Исполнитель отлично справился с задачей. Чувство стиля лучше, чем у многих топовых дизайнеров данной биржи. Руслан всегда был на связи, сделал всё в срок. Рекомендую!
Никита, отличный заказчик! Адекватный, готовый к диалогу, всегда на связи. По оплате все без проблем. Спасибо, жду дальнейшего сотрудничества) Рекомендую!