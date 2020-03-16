Дорисовать интернет-магазин

Есть портал: [url=https://rustattoo.ru/]https://rustattoo.ru/[/url] и мне нужны всякие "уведомительные" письма. К примеру: Мастер залил фото и его подписчикам пришло письмо: Мастер такой то залил работу (фото в письме) какие то атрибуты фото. Письмо с уведомлением о новом сообщении. Юзер такой ...