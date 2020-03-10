Интернет-маркетолог удаленно

Привет! Команда Интернет-магазина ищет креативного Интернет-маркетолога. Наша концепция - продажа физических товаров через одностраничные сайты и небольшие витрины, разработанные на платформе Tilda Publishing. Например, это могут быть рюкзаки, игрушки, электроника, бытовая техника и т.п.В двух словах об обязанностях. Разрабатывать своими руками ничего не нужно, но нужно продумывать смысловую часть сайта, упаковку товара, создавать четкое ТЗ для верстальщиков, принимать работу, контролировать сроки, докручивать.

Готовы предложить сотрудничество на фрилансе, но с ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКОЙ на нашем проекте! Динамика высокая - запуск новых проектов нон стоп от 5 до 10 штук в месяц.

Чем ты будешь заниматься:

1) Запуск новых проектов (одностраничные сайты с физическими товарами):- Подготовка прототипа конверсионного одностраничного сайта;

- Продумывание смысловой части сайта - от заголовков до написания преимуществ товара, сервиса компании, болей клиентов и выгоды от приобретения товара;

- Подбор картинок для сайта, фото и видео товара в сети (если такие есть);

- Постановка задачи фотографу и отбор фотографий для сайта;

- Подготовка ТЗ для верстальщика / дизайнера;

- Взаимодействие с верстальщиком и контроль выполнения работ;

- Техническая докрутка сайта на платформе Tilda - установка счетчиков аналитики, привязка домена, настройка интеграции с CRM, настройка уведомлений и т.п.

- Полное тестирование сайта перед запуском.

2) Докрутка и повышение конверсии разработанных посадочных страниц:

- Анализ и исследование поведения пользователей на сайтах

- А\Б тестирование и анализ конверсии страниц;

- Доработка сайта совместно с дизайнером и верстальщиком;

- Добавление новых товаров, добавление новых фото и т.п (если есть такая необходимость);

- Техническое сопровождение сайтов и контроль работоспособности.

3) Мониторинг и анализ проектов конкурентов.

Что нужно уметь / знать:

- Уметь подать товар “лицом” для клиента

- Знать как собрать конвертирующу страницу, уметь анализировать путь пользователя и оптимизировать его

- Опыт работы в сфере вэб-дизайна / проектирования вэб страниц

- Написать в самом начале отклика на эту вакансию: “Я тот кто вам нужен”

- Опыт работы с админкой Tilda (если нет, не критично, научим)

- Знать системы аналитики (Яндекс.Метрика и Google Analytics)

- Уметь работать в графических редакторах - обрабатывать фото, создавать рекламные креативы, баннеры и т.п.

Что мы предлагаем:

- Стабильный доход от 30 000 р., который растет вместе с твоими результатами;- Работа удаленно;

- Возможность расти и развиваться в любимой профессии - много практики по упаковке и запуску различных товаров в продажу;

- Дружная команда, болеющая за общий результат.

Перед звонком, обязательно, присылайте своё резюме в отклике на вакансию!