Дизайн интернет-магазина

Дизайн сайтовЗавершен49 заявок1170 просмотров
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Есть прототипы и готовая главная страница. Необходимо отрисовать внутренние, pop-up окна и формы.

4 года назад
Be_roo
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Nikiforov
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
4 года назад
$340
12 дней
Работаем не первый раз, качество отличное, дизайн современный и приятный. В этот раз правда немного подвел по срокам.
Подвел Ивана со сроками, с его стороны как всегда все отлично, быстрая оплата, четкая постановка задач.