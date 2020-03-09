Персонально для Рождена Тоцкойнова

$440
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок289 просмотров
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Создание продающей страницы сайта. Часть первая

На этом этапе  оговорены следующие шаги:

  • Составление юзер-стори
  • Согласование юзер-стори
  • Составление прототипа всей главной страницы
  • Отрисовка дизайна одного экрана
4 года назад
Milla-Li
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад