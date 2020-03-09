Персонально для Рождена Тоцкойнова

Привет! Команда Интернет-магазина ищет креативного Интернет-маркетолога. Наша концепция - продажа физических товаров через одностраничные сайты и небольшие витрины, разработанные на платформе Tilda Publishing. Например, это могут быть рюкзаки, игрушки, электроника, бытовая техника и т.п.В двух ...
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Создание продающей страницы сайта. Часть первая
На этом этапе оговорены следующие шаги:
- Составление юзер-стори
- Согласование юзер-стори
- Составление прототипа всей главной страницы
- Отрисовка дизайна одного экрана
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