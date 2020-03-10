Вам выдаётся 3 списка задач , их нужно оцифровать и сделать красивый дизайн . Более подробно в личных сообщениях
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Нужен дизайнер для сайта: главная + 5 страниц и адаптив.
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